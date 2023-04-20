AKP Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

AKP Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleşti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, saldırıyı gerçekleştiren zanlının gözaltına alındığını açıkladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, "13-14 el ateş açıp, mensubu olduğu partiyi söylemiş. Saldırgan 'AK Parti'ye karşıyım' deyip ateş açmış" dedi. Öte yandan AKP ilçe binasının deprem sonrası meydana gelen hasar nedeniyle, daha önce boşaltıldığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:13
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan AKP ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırının gerçekleştiği an, çevredeki yurttaşlar tarafından kaydedildi.

SUÇLUNUN EN KISA SÜREDE BULUNACAĞINA İNANIYORUZ"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

KURTULMUŞ: ZANLI GÖZALTINDA!

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, katıldığı CNN Türk canlı yayınında saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, "Bu saldırıyı gerçekleştiren zanlı gözaltında" dedi.

"13-14 EL ATEŞ EDİP, MENSUBU OLDUĞU PARTİYİ SÖYLEMİŞ"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AKP'ye karşı 'nefret dili' kullanıldığını savunan Çelik, şunları kaydetti:

"13-14 el ateş açıp, mensubu olduğu partiyi söylemiş. Saldırgan 'AK Parti'ye karşıyım' deyip ateş açmış. Seçime giderken böyle provokasyoların olacağını bilen bir partiyiz. Sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz."

BİNA DAHA ÖNCE BOŞALTILMIŞ!

Adana'da silahlı saldırı düzenlenen AKP Çukurova İlçe Başkanlığı binasının deprem sonrası meydana gelen hasar nedeniyle, daha önce boşaltıldığı kaydedildi. 

Pompalı tüfekli saldırganın ateş açtığı binanın camları ve tavanında, saçma delikleri oluştuğu görüldü. 

 

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü de belirtildi.


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