AKP döneminin borçları yurttaşı zora soktu: Bu sefer Esenyurt Belediyesi’nin hasta taşıyan ambulansı haczedildi
CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne, AKP yönetimindeyken kalan borçlar yüzünden bir haciz işlemi daha yapıldı. Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, hasta almaya giderken haczedildi.
AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle yıllardır başı hacizle dertte olan Esenyurt Belediyesi'nde bu sefer hasta nakil ambulansı hasta almaya giderken haczedildi.
Ambulans, bel kırığı olan 80 yaşındaki H.K.'yi Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi’nden Esenyurt’taki evine götürdüğü sırada polis ekipleri tarafından hastane yakınında durduruldu. Durdurulan hasta nakil ambulansının geçmiş döneme ait bir icra borcu nedeniyle hacizli olduğu tespit edilince, araç bağlandı. Polis ekiplerinin ambulansı bağlamasının ardından hastanede sevk bekleyen hasta, çıkarılamadı. Esenyurt Belediyesi’ne ait bir başka hasta nakil aracı mart ayında yine borçlar nedeniyle haczedilmişti.
AKP'DEN KALAN BORÇLAR YURTTAŞI ZORA SOKTU
2021 yılında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un Kastamonu’da sel bölgesinde ziyarette bulunduğu sırada gelen hacizde; makam odasındaki televizyonu, bilgisayarı ve 9 sandalye haczedilmişti. Aynı zamanda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde yurttaşların para yatırdığı sırada veznedeki yaklaşık 30 bin liraya da el konulmuştu. Belediyeye önceki yönetimin vatandaşın arazisine ödeme yapmadan el koyduğu gerekçesiyle de haciz gelmişti.
ESENYURT BÖYLE YÖNETİLMİŞTİ
2020 yılında AKP’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi önceki dönem borçlarından dolayı açılan dava sayısının 400'ü bulduğu açıklanmıştı. Aynı yıl, önceki dönemden devam eden davaların güncel bakiyesi 469 milyon 416 bin 22 lira'ya tekabül ettiği kamuoyuyla paylaşıldı. Bu davalardan 3’ü belediye aleyhine sonuçlandı ve haciz işlemi yapıldı. Belediyenin toplam borcu ise şu an 1 milyar 966 milyon 920 bin 997 lira. Belediye CHP’ye geçtikten sonra bu borçların 200 milyon liralık kısmı ödendi.
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