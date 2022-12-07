Isparta'da Demokrat Parti il başkanlığına haciz!
Demokrat Parti'nin (DP) Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu 2 büroya, aidat ve yakıt borçları nedeniyle 95 bin 450 TL değerinde haciz uygulandı.
Demokrat Parti Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu Isparta Belediyesine ait Belediye İş Hanı binasında bulunan 2 ayrı bürosuna, partinin borçlarından dolayı haciz işlemi uygulandı.
EŞYALARA EL KONULDU
Partinin, belediye iş hanı yönetimine olan ve 2014 yılından bu yana ödenmeyen toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı yönetimin haciz uygulayarak büroda bulunan tüm eşyalara el konulduğu öğrenildi.
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