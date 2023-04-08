AKP, DSP'ye 'sayı vermedi': 'Bir milletvekili de olur üç de'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

İki parti arasında yapılan görüşmelerde, AKP’nin “DSP’ye milletvekilliği teklif ettiği” belirtildi. Ancak edinilen bilgiye göre görüşmede AKP’nin DSP’ye kendi listelerinden “kaç milletvekilini aday göstereceği” belirtilmedi.

Kulislerde, bu sayının “HÜDA-PAR’da olduğu gibi en fazla 3 olduğu” ileri sürülüyor. Ancak AKP kulislerinde, şu değerlendirme yapılıyor:

“2018 seçimlerinde BBP’den 18 isim, AKP’nin listelerinden aday gösterildi. Ancak TBMM’ye sadece Mustafa Destici girmişti. Diğer 17 aday ise ‘seçilemeyecek yerlerden aday gösterildi. BBP, genel başkan nezdinde 5 yıl boyunca TBMM’de temsil edildi. DSP için de durum benzer olacaktır. Aksakal, listelerde seçilebilecek yerden aday gösterilecektir.”

