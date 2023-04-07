Son dakika... DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, istifa etti

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 18:39

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 19:04

AKP heyetinin sabah saatlerinde ziyaret ettiği Demokratik Sol Parti (DSP) 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk" dedi. Aksakal, seçimlere AKP listelerinden gireceklerini de açıkladı.

Gelişmelerin ardından DSP'de istifa depremi yaşandı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İste, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim."