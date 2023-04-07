Son dakika... DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, istifa etti
Son dakika haberi... Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
AKP heyetinin sabah saatlerinde ziyaret ettiği Demokratik Sol Parti (DSP) 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk" dedi. Aksakal, seçimlere AKP listelerinden gireceklerini de açıkladı.
Gelişmelerin ardından DSP'de istifa depremi yaşandı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İste, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim."
Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.— onur iste (@onur_iste) April 7, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- Albümüyle korkuttu
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 6'lı masada ortak arayış
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor