AKP Erzurum Milletvekili adayı Selami Altınok kimdir? Selami Altınok kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:14

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:14

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Erzurum milletvekili adaylarından biri de Selami Altınok oldu. Selami Altınok'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SELAMİ ALTINOK KİMDİR?

Selami Altınok, 20 Ocak 1966'da, Ruhigül ve Mustafa Altınok'un oğlu olarak Narman, Erzurum'da doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Sırasıyla Akkışla Kaymakam Vekilliği, Almus, Güroymak, Erciş, Terme ve Serik Kaymakamlıkları, Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı. Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile Aksaray Valisi olarak atandı.

17 Aralık 2013 tarihinde yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonucu görevden alınan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yerine vekaleten atandı. 16 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile merkez valisi oldu ve asaleten İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

28 Ağustos 2015 itibarıyla geçici seçim hükûmetinde İçişleri Bakanı olarak atandı. 17 Aralık 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı.

SELAMİ ALTINOK ÖZEL YAŞAMI

Selami Altınok, evli ve 3 çocuk sahibidir.

