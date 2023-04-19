AKP Denizli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Denizli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Denizli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Denizli milletvekili adayları kim? AKP Denizli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Denizli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Denizli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Denizli milletvekili adayları kim? AKP Denizli milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Denizli milletvekili adayları tam listesi...
AKP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CAHİT ÖZKAN
ŞAHİN TİN
NİLGÜN ÖK
EKREM BAŞER
OSMAN YÜCELİŞ
BİRTAN ŞAHAN
FERİDE KABADAYILAR
Resmi İlanlar
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