AKP Denizli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Denizli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:05

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:05

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Denizli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Denizli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Denizli milletvekili adayları kim? AKP Denizli milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Denizli milletvekili adayları tam listesi...

AKP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CAHİT ÖZKAN

ŞAHİN TİN

NİLGÜN ÖK

EKREM BAŞER

OSMAN YÜCELİŞ

BİRTAN ŞAHAN

FERİDE KABADAYILAR