AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan 'erken seçim' açıklaması: İki türlü imkan var

01 Ocak 2023 Pazar, 16:33

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında, muhalefetin sürekli erken seçim talebinde bulunduğunu söyledi.

Kamuoyundaki tartışmaları takip ettiklerini, seçimlerin normal tarihi olan haziran ayının tatil ve sınav dönemine denk gelmesinin değerlendirildiğini ifade eden Dağ, "MYK ve MKYK'da bu konuda bir müzakere durumu henüz söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde ve bir karar noktasına geldiğinde bunu kamuoyu ile paylaşırız" diye konuştu.

"İKİ TÜRLÜ SEÇİME GİTME İMKANI VAR"

Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6 Nisan öncesinde bir seçim durumunu doğurmadığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet 'ben bu işte yokum' derse kendileri bilir.

"EN GÜÇLÜYÜ ADAY GÖSTERECEKLER"

Hamza Dağ, muhalefetin henüz aday belirlememesine ilişkin soru üzerine, 6 muhalefet partisinin adaya ilişkin kendi içlerinde farklı söylemlerinin olduğunu belirtti.

Muhalefetin adayıyla ilgilenmediklerine, kendi adaylarının ve rotalarının belli olduğuna işaret eden Dağ, "'Adayı yıpranmasın diye açıklamıyoruz' diyorlar. Muhalefet kendi içinde verdiği mesajlarla potansiyel isimlerini yıpratıyor. Karşı tarafın adayı noktasında bir gündemimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan karşısında en güçlü olarak değerlendirdiklerinin bile durumunu gayet iyi biliyoruz. En güçlü kimse onu aday olarak gösterebilirler" ifadesini kullandı.