İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 'çoklu aday' açıklaması

29 Aralık 2022 Perşembe, 16:56

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün İYİ Parti Genel Merkez’inde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, İYİ Parti’nin geçen hafta sonu Ankara’da düzenlediği kadın buluşmasına ilişkin, “Son yılların en büyük siyasi buluşmalarından birisiydi. 25 binin üzerinden bir kadın etkinliğimizde bir araya geldi. Kamuoyunda toplumumuza yansıtılmaması için özel bir çaba sarf edildi. 25 binden fazla kadın kendi emeğiyle geldi. Onun için dedik ki kadın yükselirse Türkiye yükselecek. 10 işverenin sadece bir kadın yurttaşımız. İYİ Parti, hangi şartlarda olursa olsun bu milletin birliğine inanan her kadınımızın kendisini rahatlıkla ifade edebileceği bir milli buluşma platformudur. Önümüzdeki aylarda, muhtemelen şubat ayından bu kez 10 binlerce gencimizi Ankara’da bir araya getireceğiz” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZ DERT VE SIKINTI İÇİNDEYKEN SARAY KONFORUNU YAŞAYANLARIN BUNU ANLAMASI KOLAY OLMAYACAK”

Türkiye’nin zor ve ağır koşullardan geçtiğini, siyasi iktidarın bu sorunları çözemeyeceğini savunan Zorlu, “Bugün vatandaşlarımız dert ve sıkıntı içindeyken saray konforunu yaşayanların bunu anlaması kolay olmayacak. Hazin bir tablodur ki hiçbir ayımız bir önceki aydan iyi olmamış. Önümüzdeki aylarda gerçekten kötü bir yıl olacak” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda 2018 yılında kanun teklifi verdiklerini hatırlatan Zorlu, “‘Sırtımızda bir yük, adım atılamaz’ diyerek teklifimiz reddedilmişti. Burada bazı belirsizlikle var. 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi yapılmış vatandaşımız için kanun değişikliği tarihi mi ele alınacak? Bir haksızlığı giderirken başka bir haksızlık yaratmamak gerekiyor” diye konuştu.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALI”

İstihdam edilenlerin büyük bir toplamının asgari ücretle çalıştığını belirten Zorlu, “Hakça bir paylaşım sistemi kurma çabası içinde olacağız. Asgari ücreti artırmak çare olmuyor. Emeklilerimiz zor durumdalar. Alacakları bir tane ürünün hesabını yapıyor bu insanlar. Açlık sınırının altında yaşayan insanlardan bahsediyorsunuz. Ocak ayında memur ve emeklilere asgari ücret oranın zam yapılmalı, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı. Bize, popülizm yaptığımıza dair eleştiriler yapılıyor. Bunları kabul etmiyoruz” dedi.

2022 yılının başarısızlıklarla geçtiğini ifade eden Zorlu, “Bunlar gerçeklerimiz. 105 metrekare ortalama bir konutun 2020 sonu kirası, bin 355 TL iken asgari ücretin yüzde 58’ine denk geliyormuş. Bu sene kasım ayında ortalama 7 bin 35 TL oldu, mevcut asgari ücretin yüzde 128’ine denk geliyor” diye konuştu.

“ORTAYA KOYDUĞU HEDEFLERİN HİÇBİRİNİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN BİR MERKEZ BANKASI’NDAN BAHSEDİYORUZ”

2022 yılının aynı zamanda bir servet transferi yılı olduğunun altının çizen Zorlu, “Nisan-kasım döneminde TÜİK enflasyonunun İTO enflasyonu ile farkı 18,4 puan, sadece bu ay baz alındığında. Merkez Bankası’nın itibarı ortadan kaldırıldı. Ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremeyen bir Merkez Bankası’ndan bahsediyoruz. 880 bin kız öğrencimiz, öğrenim görmesi gerekirken okula gidemiyor. Açık lise ve ortaokulu da dahil ettiğinizde 2 milyona yaklaşıyor bu rakam. Çocuklar aç gidiyor okula. Sadece oy kaygısı ile hareket eden bu zihniyetin köklü bir çözüm bulması kolay olmuyor” dedi.

Kürşad Zorlu, AKP’li Tuzla Belediye Meclisi üyesi Türel Ağyol’un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki günkü buluşmasına ilişkin paylaşımı için de “AKP’li bir belediye meclisi üyesinin ahlaksız ve insanlık dışı paylaşımı, siyasi üsluptan yoksunluğunun sembolü gibiydi” diye konuştu.

Doğal gaz keşiflerini önemsediklerini de dile getiren Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umuyoruz vatandaşlarımıza yansır. Ama vatandaşlarımızın umutlarıyla oynamayın. 2022 yılına, Nazım Hikmet hayatta olsaydı ‘Çöküş Destanı’ derdi. O meşhur şiirine bir uyarlama yaptım; ‘Onlar ki geçmişin mazlumu, şimdinin zalimi oldular. Durdukları sessizlikten üzerimize çöken onlardılar.’”

Zorlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“6 NİSAN TARİHİNDEN SONRA YAPILMASI DÜŞÜNÜLECEK, PLANLANACAK HERHANGİ BİR SEÇİM TARİHİNE ASLA ONAY VERMEYECEĞİZ”

“Seçime şu anda tahmini 170 günlük bir süre kaldı. Bir an önce milletimizin karşısına seçim sandığının getirilmesini ortaya koyduk. Biz, İYİ Parti olarak açık ve net bir kararın içindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Sayın Genel Başkan’ımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür.”

“TEK VE ORTAK BİR ADAY DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ DOĞRU BULMADIĞIMIZIN, SICAK BAKMADIĞIMIZIN KARARLIĞINDA OLACAĞIZ”

Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çoklu aday masaya gelirse konuşulur” sözlerinin sorulması üzerine, “13. Cumhurbaşkanı’nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız” dedi.