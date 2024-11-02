AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den Ahmet Özer tepkilerine: Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz?

Yayınlanma: 02.11.2024 - 16:20

Güncelleme: 02.11.2024 - 16:20

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda yapılan Denizli'de AKP Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Zeybekci, konuşmasında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Zeybekci, şunları söyledi:

"Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım. Kimsenin bir kelime dahi etmemesi lazım. Bırak cumhuriyetin savcıları ve hakimleri her şey ne varsa bir ortaya döksünler, her şeyi bir anlatsınlar. Niye gürültü yapıp da ortaya toz duman katıyorsunuz? Örtmeye çalışıyorsunuz. Hukuka güven, adalete güven, o herkese lazım. Bütün siyasi mülahazalardan, sözlerden arındırılmış bir şekilde eğer varsa bir şeyi cezasını çekecek. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?"

"O KAPIDAN GELECEKLER VARSA EYVALLAH"

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzattığı el ve yaptığı açıklamayı çok anlamlı bulduğunu, bunu açılan son kapı olarak gördüğünü" dile getiren Zeybekci, "O kapıdan gelecekler varsa eyvallah. Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa tabii ki TBMM'nin iradesi ne derse odur. Onun için de bunu bir fırsat olarak görüyorum. Devlet Bahçeli'nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz. Net olarak onu da söyleyeyim" değerlendirmesinde bulundu.