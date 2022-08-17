AKP Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Maalesef 6'lı masa diye bir masa icat ettiler'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:28

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya merkezde partisinin yönetimindeki katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmada '6'lı masa'nın varlığından yakındı.

Usta, "Maalesef 6'lı masa diye bir masa icat ettiler. 'Toroslar'ın evladıyım' diye çıkan ama Toroslar'ın evladı olduğunu unutup oturduğu masada kimlerden emir aldığını açıklamayacak durumda, zorda kalan, yeri geldiğinde 'Konya'nın evladıyım' diye buraya gelmeye çalışan, kendini siyasetçi olarak pazarlamaya çalışan, bu ülkeye hizmet etmek değil birilerinin talimatlarıyla hizmet etmeye çalışan kişileri görüyoruz. Üzülüyoruz tabii ki, bu noktaya gelmemeliydiler" ifadelerini kullandı.

Masayı oluşturan tarafların masada yer aldıklarına pişman olduklarını ileri süren Usta, "Şimdi 'bu masada oturduk da nasıl kalkacağız' diye ciddi bir hesaplaşmanın içindeler. 6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller. Çünkü birlik ve beraberlik yok, biri arkasına HDP'yi gizler, birisi arkasına dış güçleri gizler. Bu masadan ancak kaos çıkar, kavga çıkar. Bunların dağılışlarını göreceğiz" iddiasında bulundu.