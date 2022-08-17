Son ankette dikkat çeken sonuç: Yurttaşlar Cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyor

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:48
<p>2023 seçimlerine aylar kala anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.</p>

2023 seçimlerine aylar kala anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

<p>Yöneylem Araştırma sosyal medya hesabından son anket çalışmasını yayımladı. </p>

Yöneylem Araştırma sosyal medya hesabından son anket çalışmasını yayımladı. 

<p>Seçmenlere <strong>"Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile mi yönetilmeli, yoksa parlamenter sisteme geri mi dönülmeli?"</strong> diye soruldu. </p>

Seçmenlere "Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile mi yönetilmeli, yoksa parlamenter sisteme geri mi dönülmeli?" diye soruldu. 

<p>Seçmenlerin yüzde 66,4'ü parlamenter sistemden yüzde 28,5'i Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana tercihini kullandı. </p>

Seçmenlerin yüzde 66,4'ü parlamenter sistemden yüzde 28,5'i Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana tercihini kullandı. 

<p>AKP'li seçmenlerin yüzde 12,7'si, MHP seçmeninin ise yüzde 35,3'ü parlamenter sisteme geri dönmek istiyor.</p>

AKP'li seçmenlerin yüzde 12,7'si, MHP seçmeninin ise yüzde 35,3'ü parlamenter sisteme geri dönmek istiyor.

ANKET anket sonuçları seçim anketi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler