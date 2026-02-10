AKP Genel Sekreteri: 'AK Parti yüzde 35’lere ulaştı, CHP yüzde 25’lerde kaldı'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 16:20:00
Haber Merkezi
AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibine yüzde 20 fark attığını söyledi. İnan'a göre anketlerde AKP de CHP'nin yüzde 10 farkla önünde bulunuyor.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranıyla ilgili yaptıkları anketleri açıkladı. 

Partisine yakın TGRT Haber'de konuşan Eyyüp Kadir İnan, CHP’nin yerel yönetiminde düşüşler yaşadığını öne sürerek ‘’31 Mart’ta aldıkları sonuçlardan negatif olarak çok uzaklaştılar. Yerel seçim olsa aynı sonuçları alamazlar" iddiasında bulundu.

Partisi için "İlk seçimlerde yiğit düştüğü yerden kalkacak" diyen İnan, yapılan anketlere göre Erdoğan'ın oyunu "Birbirinden farklı anket firmalarından derlemelere göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52.5’lara ulaşmıştır" diyerek açıkladı. İnan, Erdoğan'ın en yakın rakibinin yüzde 20 önünde olduğunu öne sürdü. 

AKP Genel Sekreteri İnan'a göre, iktidar partisi anketlerde yüzde 35’lere ulaşırken CHP ise yüzde 25’lerde kaldı. 

