AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Son sınavımızı veriyoruz

23 Ekim 2021 Cumartesi, 17:31

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Samsun İl Başkanlığınca Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Mahir Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl Malazgirt'te 1071'in yıl dönümünü kutladığını hatırlatıp "Neden Anadolu'ya girişimizden bu yana bir tarihsel bütünlük oluşturuyoruz? Bugün Cumhurbaşkanımız, o günden bugüne 75'inci devlet başkanımızdır. Biz bu topraklarda bin yıldan beri varız" dedi.

"BEN YORGUNLUK GÖRMÜYORUM"

AKP'nin "bin yıllık bir millet hareketi" olduğunu öne süren Ünal, şöyle devam etti:

"Biz bin yıldan beri bu toprakların bütün iddiasını, bütün davasını, mücadelesini omuzlayanlarız. Biz siyaseti diğerleri gibi kuru bir iktidar kavgası olarak görmüyoruz. Biz siyaseti insanın ve insanı değerlerin, insanın üzerinde yükseldiği ahlakı, merhameti, inancı yaşatmak için yapıyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'da bunun mücadelesini gördük. Bazıları, '20 yıl oldu, siz yoruldunuz' diyor. Ben 20 yıldır bu davanın içindeyim. Ben AK Parti'de bir yorgunluk görmüyorum. Ne görüyorum? Büyük mücadelelerin, büyük davaların son sınaması kendisiyledir. Şu anda biz son sınavımızı veriyoruz. 15 Temmuz, 17-25 Aralık gibi birçok badire atlatmış AK Parti teşkilatlarının son sınavı kendisiyledir. Son sınanması kendisiyledir. Allah'ın izniyle birbirimizi Allah için sevip, Allah için kardeş olduğumuzda bu sınavı da aşacağız."















