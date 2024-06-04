AKP içinde 'kayyum' rahatsızlığı! Diyarbakır milletvekilinden dikkat çeken çıkış: 'Emin ol ki hepimiz...'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 18:15

Güncelleme: 04.06.2024 - 18:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda Hakkari’ye kayyum atanması gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Türkiye’deki statüsüne ilişkin teklifi ele alan komisyonda DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, geçmişte kayyum atanan kentlerde kadınların kazanımlarının yok edildiğini, şiddetle mücadele merkezlerinin kapatıldığını hatırlattı.

“BAKANLIK FARKLI İLLERDE FARKLI HUKUK UYGULAYAMAZ”

Gazete Duvar’ın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı’nın, Hakkari’ye kayyum atanmasına ilişkin açıklamasında masumiyet karinesini yok saydığına da dikkat çeken Kaya, “Diyelim ki belediye başkanı hükümlü, onun yerine meclis kendi içerisinden bir belediye başkanı seçer; Kepez’de bunun uygulaması var, Antalya’da farklı bir hukuk, Hakkâri’de farklı bir hukuk uygulayamaz İçişleri Bakanlığı” dedi.

KOMİSYONDA SİNİRLER GERİLDİ

DEM Parti Sözcüsüne havalimanında yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini, Mardin’de hamile bir kadının darp edildiğini, mayıs ayında Türkiye’de 40 kadının öldürüldüğünü hatırlatan Kaya’nın “Türkiye ’de yaşayan Kürt halkı tarafından seçildim. Kürt bir parlamenter olarak bu soruların hepsini soruyorum” demesi üzerine komisyonda tartışma başladı.

Böhürler, “Siz Türk halkı tarafından seçildiniz” dedi ve Hakkari Belediye Eşbaşkanı Sıddık Akış’a isnat edilen suçlara ilişkin de “PKK yapılanmasında üst düzeyde görev aldığı, terörist cenazelerinin taşınmasında görev aldığı iddia edildi” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kaya, “Bütün Kürtler potansiyel olarak belediye başkanı veya milletvekili olduğunda bu ülkenin İçişleri Bakanı, yöneticileri, merkezî idare, kolluk görevi yapanlar Kürtlere bu görevleri uyduruyorlar” diye konuştu.

AKP’Lİ ATAMAN: EMİN OL HEPİMİZ KAYYIMDAN RAHATSIZIZ

Kayyum tartışmasına ilişkin görüşlerini açıklayan AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise “Hemşerim ve Diyarbakır Vekili olan Adalet Hanım’a söylemek isterim ki emin ol ki hepimiz kayyumdan rahatsızız” dedi.

“KÜRTLER ARASINDA DAVASI OLMAYAN KİMSE YOK MU DEM PARTİ’NİN ADAY GÖSTERECEĞİ?”

Kayyumu desteklemediklerini ifade eden Ataman, DEM Parti’nin aday tercihlerini şu sözlerle eleştirdi:

“Bu işe uygun, geçmişte davası olmayan, ceza yemeyen hiç kimse yok mu Kürtlerde aday gösterilsin? Çünkü bugün bir dava yürütülüyor. Bazı eksiklikler olabilir ama sonuçta bu ülke hukuk ülkesidir, bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hemen bu yürürlüğe giriyor.”

‘ADAY TERCİHLERİ BİLİNÇLİ Mİ YAPILIYOR? DİYE SORMA İHTİYACI DUYUYORUM’

4-5 yıldır sahada ve AKP teşkilatında görev aldığını anlatan Ataman, “DEM Parti’nin bunu yapmaması lazım. Özür dileyerek söylüyorum, bunu yanlış anlamayın, kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama ‘bu bilinçli mi yapılıyor?’ diye de sorma ihtiyacını duyuyorum” ifadelerini kullandı.

‘AK PARTİ’DEN DEĞİL DEM PARTİ’DEN ADAY OLUN NUR TOPU GİBİ DOSYANIZ OLACAK’

Ataman’ın bu sözleri üzerine Kaya, “Siz bugün AK Parti’de siyaset yapıyorsunuz. Bir sonraki seçimde gelin DEM Parti’den aday olun ve seçilin sizin hakkınızda da nur topu gibi bir dosya olacak ve önünüze konulacak” dedi.