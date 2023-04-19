AKP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:06

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:06

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Iğdır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Iğdır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Iğdır milletvekili adayları kim? AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi...

AKP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CANTÜRK ALAGÖZ

AHMET TUTULMAZ