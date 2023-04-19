AKP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Iğdır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Iğdır milletvekili adayları kim? AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:06
AKP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Iğdır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Iğdır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Iğdır milletvekili adayları kim? AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi...

AKP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CANTÜRK ALAGÖZ

AHMET TUTULMAZ


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