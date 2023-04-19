AKP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 AKP Sivas milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Sivas milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Sivas milletvekili adayları kim? AKP Sivas milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Sivas milletvekili adayları kim? AKP Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Sivas milletvekili adayları tam listesi...
AKP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ABDULLAH GÜLER
HAKAN AKSU
RUKİYE TOY
RÜSTEM YÜCE
SERDAR ÖKSÜM
Resmi İlanlar
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