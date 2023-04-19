AKP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 AKP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:37

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Sivas milletvekili adayları kim? AKP Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Sivas milletvekili adayları tam listesi...

AKP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ABDULLAH GÜLER

HAKAN AKSU

RUKİYE TOY

RÜSTEM YÜCE

SERDAR ÖKSÜM