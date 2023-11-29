AKP İl Başkanı çağrısını böyle yaptı: Yolun sonu Recep Tayyip Erdoğan'a çıkıyor, oy kullanmak kutsal

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:30

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:36

AKP'nin Zonguldak İl Teşkilatı'nda belediye başkan aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklaması yapıldı.

Yoklama öncesi, AKP İl Başkanı Mustafa Çağlayan, salondaki partililere oy kullanmaları yönünde telkinde bulunurken "yolun sonunun Erdoğan'a çıktığını, her görevin kutsal olduğunu" söyledi.

Çağlayan'ın konuşmasında ilgili bölüm şöyle:

"Bizleri bugün yalnız bırakmadınız. Hem varlığınızla, hem desteğinizle buradasınız. Bizler bugün güzel bir yolculuğun başlangıcını yapacağız. Sizler için de kıymetli yol arkadaşlarım bugün güzel bir yolculuğun ikinci adımını atıyoruz. Aday adaylıkları süreçlerimizi tamamladık. El birliğiyle güzel de bir süreci tamamladık. Çünkü hiçbir problem olmadı. Öncelikle aday adaylarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. El ele, kol kola bir süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün teşkilatlarımız, tercihlerini sandıklara yansıtacak. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz genel merkezimize, seçim işleri başkanlığımıza. Böylesine güzel bir sistem kurmuşlar ki biz kullandığınız anda oylarınız genel başkanımız, Cumhurbaşkan önünde olacak. Teknolojiye ayak uyduran her zaman yenilikçi bir partinin bir örneğini daha bugün Zonguldak'ta yaşayacağız. Bundan dolayı ben sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bunlar emek işi, bunlar gönül işidir. Oturduğunuz yerden olmuyor. Bizler bugün 25 belediye hedefiyle biliyorsunuz ki daha önce de söyledik. 25' te 25 yapacağımıza inanıyoruz. Sizlerin gayretiyle yalnız sizlerden bir ricamız var. Bu süreçler kırılmalı olsun. Rabbim emeklerinizi inşallah layık etmeyecektir. Hayırlı ve mübarek olmasını teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada ilçelerimizde zamanın zamanı gelecekler bir anda bir yüklenme olmaması adına böyle bir düzenleme yaptık. Herkesin oyunu mutlaka yansıtsın arkadaşlar. Çünkü bu yolun sonu Recep Tayyip Erdoğan'a çıkıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacak. Yapacağınız her görev kutsal. Burada bir oy kullanmak da kutsal. Şu bayrağı buraya asmak da kutsal. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Günümüz mübarek olsun."