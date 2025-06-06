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AKP ilçe başkanı 'İmamoğlu' stickerlerı üzerine tehdit etti, CHP Gençlik Kolları rest çekti

AKP ilçe başkanı 'İmamoğlu' stickerlerı üzerine tehdit etti, CHP Gençlik Kolları rest çekti

6.06.2025 17:46:00
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Haber Merkezi
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AKP ilçe başkanı 'İmamoğlu' stickerlerı üzerine tehdit etti, CHP Gençlik Kolları rest çekti

Kocaeli'de Derince'de AKP İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, Derince genelinde gençler tarafından yapıştırılan “İmamoğlu her yerde” stickerları üzerine sosyal medya üzerinden "bu yapılan suçtur. Kanunen bedeli olur" dedi. CHP Gençlik Kolları ise "Biz bu ülkeyi stickerlarla, afişlerle, bayraklarla donatacağız! Siz söktükçe biz asacağız. Siz yasakladıkça biz daha çok var olacağız" yanıtı geldi.

AKP Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, ilçenin çeşitli noktalarına yapıştırılan "İmamoğlu her yerde" yazılı stickerlar üzerine yargı sopasını kaldırdı.

Yapılanı "organize bir eylem" olarak tanımlayan Tırpan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, gençleri "yasal sonuçlarla karşılaşabilecekleri" konusunda uyardı.

Tırpan'ın o sözleri şöyle: 

“Akşam Derince’nin her yerine organize bir şekilde yapıştırılan stickerlar. Her anından her adımından haberim oldu ancak çok üzerine düşmedim. Çünkü bu yapılan suçtur. Kanunen bedeli olur. Gençleri kandırıp suça teşvik edenlerin aksine bizler hepsinin iyiliğini istiyoruz. Bu sebeple bazen görür ama görmezden geliriz. Bazıları sizin hayatınızı, geleceğinizi düşünmez ama biz hepinizin iyiliğini isteriz. Sevgili genç kardeşlerim; İmamoğlu her yerde değil, kendisi şu an yolsuzluk iddiası ile cezaevinde. Ama Devletin gözü kulağı her yerde. Aldanmayın, kendinizi kullandırmayın. Okulunuza, eğitiminize, geleceğinize odaklanın. İlime ve bilime yönelin. Sizleri, suçu ve suçluyu övmeye teşvik edenlerin aksine, iyiliğinizi isteyen bu abinizin samimi tavsiyesine kulak verin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinizi seviyoruz ve iyi olmanızı istiyoruz."


"DAHA ÇOK VAR OLACAĞIZ"

Tırpan'ın açıklamalarına CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Özlem Ünal'dan sert bir yanıt geldi. Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı. 

"İlçe Gençlik Kollarımızın yürüttüğü saha çalışmasına ilişkin, AKP Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan aba altından sopa göstererek gözdağı vermeye kalkmış; biz gençlerin “kandırıldığını”, “kullanıldığını” iddia etmiş. Sayın Tırpan, ne kandırılan biziz, ne de kullanılan. Bizler Türkiye’nin en köklü gençlik örgütlerinin neferleri olarak, bu ülkenin vicdanı, umudu ve direniş gücüyüz. Haksızlığa ve hukuksuzluğa boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz.

Yaptığımızın "suç" olduğunu söyleyip hukuki yaptırımlardan bahsetmişsiniz. Bunu da bir AKP’li olarak söylüyorsunuz; sanki hukuktan, adaletten, anayasal haklardan bihaber değilmişsiniz gibi. Gençleri gözaltına alan, tutuklayan, fişleyen, tehdit eden bir zihniyetin temsilcisi olarak "iyiliğimizi istiyoruz" demeniz, kelimenin tam anlamıyla ikiyüzlülüktür. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Sayın Tırpan?

Ama buradan açıkça ilan ediyoruz: Derince’den Kocaeli’ye, oradan Türkiye’nin dört bir yanına... Biz bu ülkeyi stickerlarla, afişlerle, bayraklarla donatacağız! Siz söktükçe biz asacağız. Siz yasakladıkça biz daha çok var olacağız. Çünkü biz biliyoruz: Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"

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