AKP ilçe başkanı, 'partim zarar görmesin' diyerek istifa etti

10 Haziran 2022 Cuma, 09:52

Nisan 2020’de Germencik İlçe Başkanlığı’na atanan TARİŞ İncir Birliği ve Germencik İncir Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mustafa Bircan, 2023 seçimleri sürecinde, "sahada yeterince aktif olamayacağını ve seçim sürecinde partisinin zarar görmesini istemediğini" belirterek görevinden ayrılma kararı aldı.

Bircan'ın açıklaması şöyle:

"2023 genel seçimleri ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Tariş İncir Birliği Başkanlığı görevimden dolayı 2022-2023 yıllarında sahada yapılacak seçim çalışmalarında yeterince aktif olamayacağımdan dolayı partimin, seçim sürecinde bir zarar görmemesi için görevimden ayrılma kararı aldım. Başkanlık yaptığım 2 yıllık süreçte, gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e, İl Başkanımız Sayın Ömer Özmen’e, Aydın milletvekillerimiz Sayın Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı’ya, ilçe yönetimime şükranlarımı sunuyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Görevimden ayrılsam da her zaman partimin yanında ve emrinde olmaya devam edeceğim. Göreve gelecek arkadaşa da şimdiden başarılar diliyorum."