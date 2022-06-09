CHP'den Erdoğan'ın adaylığını açıklamasına ilk tepki: 'Kaybedeceği bir seçime adaylığını açıkladı'

09 Haziran 2022 Perşembe, 17:02

Erdoğan, AKP İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti.

Erdoğan, konuşmasında seçimlerin 2023 haziran ayında yapılacağını açıklarken Cumhur İttifakı'nın adayı için de "İşte söylüyorum; Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" dedi.

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan şunları şöyledi:

"Bay Kemal’e diyorum ki, artık kaçak güreşmeyi bırak, ipe un sermekten, bahane üretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. Söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Ha bire Cumhur İttifakı’nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum; Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan."

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Erdoğan'ın adaylığı için Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Altay, "Onlar için hayırlı olsun. Kaybedeceği bir seçime adaylığını açıkladı" dedi.

"NE ZAMAN ERKEN SEÇİM YOK DEDİYSE..."

"Bizim için bir mahsuru yok" diyen Altay, Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamalarına da yanıt verdi.

Altay, "Erdoğan ne zaman erken seçim yok dediyse bil ki 3 ay sonra erken seçim olmuştur" ifadelerini kullandı.