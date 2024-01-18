FETÖ'cülerle aynı karede olanlardan maklube partilerine katılanlara... AKP'nin belediye başkan adaylarına bir de böyle bakın

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:33

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi’nde Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

AKP’nin Tekirdağ adayı olarak duyurduğu Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in daha önce ‘maklube’ sofrasındaki fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Cüneyt Yüksel’in bu kez de FETÖ’nün ‘il imamı’ olduğu belirlenen Kasım Özadalı’yla fotoğrafları ortaya çıktı. Özadalı halihazırda hala firari durumda.

Hatay adaylığı açıklanan Mehmet Öntürk’ün ise firari FETÖ lideri Fethullah Gülen’le yan yana olduğu bir fotoğrafı bulunuyor. Öntürk, 24 ve 25. dönemlerde AKP’nin Hatay milletvekili olarak görev yaptı.

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Bekir Şahan’ın verdiği bir ifadede Öntürk’ün ‘FETÖ'ye 20 bin ton demir bağışladığına’ ilişkin ifadeler yer alıyor.

Tüm bunlarla beraber, AKP’nin Ankara adayı olarak duyurulan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Büyük Birlik Partisi’nden aday olduğu dönemde hükümet medyasının kendisi hakkında FETÖ suçlamasında bulunduğu haberler mevcut. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun söz konusu haberi paylaşmasının ardından, haber içerisindeki ilgili kısımlar kaldırıldı.

Mevcut durumda güncellenen haber şu şekilde:

Öte yandan, 6 şubat depremlerinin ardından bir de sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'nın belediye başkanlığı yapan Zeynel Abidin Beyazgül'ün verdiği bir röportajda, çok sayıda yurttaşın öldüğü ve kaybolduğu selden belediyenin sorumluluğunun bulunmadığını söylemişti.

Söz konusu ifadeler şu şekilde:

"Kesinlikle hiçbir sorumluluğumuz yok. Bilakis benim dönemimde buna ilişkin çok güzel işler yapıldı."

Aynı isim 31 Mart yerel seçimleri için AKP’nin adayı olarak duyuruldu.