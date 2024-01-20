Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:15

Güncelleme: 20.01.2024 - 15:16

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Arnavutköy Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu oldu. Peki, AKP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu kimdir? Mustafa Candaroğlu nereli, kaç yaşında?

MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?

Aslen Kastamonu Cideli olan Mustafa Candaroğlu, 5 Aralık 1984 yılında İstanbul Arnavutköy’de doğdu. 1996 yılında Boğazköy İlkokulu’dan, 1999 yılında Asfa Ortaokulu’ndan, 2002 yılında Sultan Fatih Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi’de tamamlayan Candaroğlu, İç Mimarlık olarak 2008 yılında mezun oldu. Askerliğini Kayseri Bölge Jandarma Komutanlığı’nda Kısa Dönem olarak tamamladı. Askerlik sonrası Yüksek lisans Eğitimini İbni Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında tamamlayan Candaroğlu, çeşitli STK’da gönüllü olarak görevler aldı.