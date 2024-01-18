Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:06

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya oldu. Peki, AKP Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya kimdir? Feyat Asya kaç yaşında, nereli?

FEYAT ASYA KİMDİR?

1 Mayıs 1970’te Muş’ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. İlahiyat önlisans programından mezun oldu. Yüksek lisansını Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim alanında yapan Asya, evli 4 çocuk babasıdır.

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü’nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2019 yıllarında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez seçildi.