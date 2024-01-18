Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:10

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Tunceli Belediye Başkan adayı Erkan Eroğlu oldu. Peki, AKP Tunceli Belediye Başkan adayı Erkan Eroğlu kimdir? Erkan Eroğlu kaç yaşında, nereli?

ERKAN EROĞLU KİMDİR?

Erkan Eroğlu, 1966 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başarıyla tamamladı. Eroğlu, madencilik ve inşaat sektörlerinde aktif olarak faaliyet göstermiştir. Mesleki kariyerinde edindiği deneyimlerle sektörde önemli bir konuma gelmiştir. Erkan Eroğlu, siyasi arenada AK Parti çatısı altında yer almaktadır. 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den Tunceli Belediye Başkan Adayı olarak görev yapmıştır.