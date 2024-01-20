Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:19

Güncelleme: 20.01.2024 - 15:19

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Ataşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı oldu. Peki, AKP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir? Mustafa Naim Yağcı nereli, kaç yaşında?

MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?

3 Kasım 1975’te Rize/Çayeli/Aşıklar Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra 1987-1989 yılları arasında,Rize/Akarsu Köyü Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamladı. Orta okulu Çayeli İmam Hatip,liseyi Kadıköy İmam Hatip lisesinde okudu. 1995 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu,1996 yılında kayıt yaptırdığı İ.Ü.Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 1997 yılında Rize’de başladığı İmam-Hatiplik görevini, Kadıköy Müftülüğü Fenerbahçe Selamiçeşme Camii’nden istifa ile ayrıldığı 2004 yılına kadar sürdürdü. 2004 yılında Ataşehir’de,ortağı olduğu ofiste serbest avukatlık yapmaya başladı. 2013-2018 yılları arası AK PARTİ Ataşehir İlçe Başkanlığını yaptı.