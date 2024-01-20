AKP İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın Bayraktar kimdir? Murat Aydın Bayraktar nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın Bayraktar oldu. Peki, AKP İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın Bayraktar kimdir? Murat Aydın Bayraktar nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:46
AKP İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın Bayraktar kimdir? Murat Aydın Bayraktar nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Beykoz  Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Beykoz  Belediyesi Başkan Adayı Murat Aydın Bayraktar oldu. Peki, AKP İstanbul Beykoz  Belediye Başkan adayı Murat Aydın Bayraktar kimdir? Murat Aydın Bayraktar nereli, kaç yaşında?

MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 yılında Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde “Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti’den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.


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