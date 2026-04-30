Anket sonuçları dikkat çekti: Z kuşağının üçte biri kendini medyum sanıyor

30.04.2026 12:09:00
ABD’de yapılan araştırma, Z kuşağının önemli bir bölümünün kendini medyum olarak gördüğünü ortaya koydu. Katılımcılar yılda ortalama 18 kez “altıncı his” yaşadığını belirtti.

Toplumsal eğilimleri ortaya koyan yeni bir anket, farklı kuşakların sezgi ve “altıncı his” algısına dair çarpıcı sonuçlar sundu. Talker Research tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, özellikle Z kuşağı bu konuda diğer yaş gruplarından ayrışıyor.

Z KUŞAĞI KENDİNE DAHA ÇOK GÜVENİYOR

ABD’de farklı yaş gruplarından 2000 kişiyle yapılan ankete göre, Z kuşağının yüzde 30’u kendisinin medyum olduğuna inanıyor. Bu oran, diğer kuşaklara kıyasla en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.

Genel tabloya bakıldığında ise her 5 kişiden 1’i kendini medyum olarak tanımlıyor.

YILDA 18 KEZ 'PSİŞİK AN' YAŞIYORLAR

Araştırmaya katılanlar, yılda ortalama 18 kez psişik ya da sezgisel bir an yaşadığını ifade etti. Bu da ayda yaklaşık 1-2 kez “bir şey olacakmış hissi” yaşandığını gösteriyor.

En yaygın sezgi örneği ise:

Bir durum hakkında önceden kötü bir hisse kapılmak

Bir olayın gerçekleşeceğini içgüdüsel olarak hissetmek

kuşaklara göre sezgi farklılaşıyor

Anket sonuçlarına göre sezgi türleri kuşaklara göre değişiklik gösteriyor:

Z ve Y kuşağı: Flört ve ilişkilerde sezgileri öne çıkıyor

Z kuşağı ve Baby Boomer: Finansal konularda eşit sezgi oranı (yüzde 14)

X kuşağı: Sonuç tahmin etme konusunda en başarılı grup

Y kuşağı: Rüyalar yoluyla öngörüde bulunma eğilimi daha yüksek

Öte yandan Z kuşağının sezgilerine dayanarak en çok “şanslı anlar” yaşayan grup olduğu belirtildi.

