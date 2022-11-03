AKP seçim öncesi yine ‘din kartını’ açtı, kamu olanaklarını kullanmaya başladı
Erdoğan’ın müftülere “Anayasa değişikliğini anlatın” talimatı sonrası bu kez İçişleri Bakanı Soylu, polislere “Operasyona abdestsiz gitmemelisiniz” diye seslendi. Muhalefet, “Devleti parti devletine çevirdiler. Yapılan anayasaya aykırı” eleştirisinde bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni önceki akşam düzenlendi. Saray’da düzenlenen törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında müftülerle yaptığı buluşmada, partisinin yeni anayasa değişikliği teklifine ilişkin hazırlıklarından söz ederek müftülere “Her cuma bunu işlemeniz vazgeçilmez” talimatını verdi. Soylu ise yeni mezun polislere, “Siz yürürken devlet yürüyor. Onun için görevinize layıkıyla sarılmalısınız. Evinizden çıkarken Ayetel Kürsilerle çıkmalısınız. Hiç unutmayın, bir operasyona abdestsiz gitmemelisiniz” dedi.
"DİNİ KULLANIYORLAR"
AKP’nin seçimler yaklaşırken dini ve milli değerleri ön plana çıkaran açıklamalar yapması tepkilere neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Partiyi devlet partisi, devleti parti devleti haline dönüştüren AKP, anlaşılıyor ki kanunlara ve anayasaya aykırı olarak, tüm kamu gücünü 2023 seçimlerinde siyasi propagandası için kullanmaya hazırlanıyor” dedi. “Aile Bakanlığı, personelini kapı kapı dolaştırıp AKP genel başkanı imzalı mektup dağıtıyor” diyen Özel, şu ifadeleri kullandı: “Başta Erdoğan ve Soylu olmak üzere, bakanların kamu personeline hitaplarında, kamu personelinin siyasi propaganda yapmak için yüreklendirildiği açık. Yine Soylu’nun genel başkanımızın açıklamalarını çarpıtarak Jandarma ve Emniyet’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden genel başkanımızı ve partimizi hedef alma girişimleri de benzer çabaların ürünü. Anlaşılıyor ki önümüzdeki yedi aylık süreçte, iktidar partisi ve ittifak ortakları hukuku çiğneyecek, siyasetin öznesi olmayan dini değerleri kullanmaktan çekinmeyecektir.”
"KANUNSUZ BİR EMİR"
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan da “Erdoğan’ın müftülere talimatı hukuksuz bir emir. Ömrünü tamamlayan bir iktidarın, dini kullanarak laik devlete karşı açıkça saldırdığını görüyoruz. Herkes anayasa uymak zorundadır ve böyle bir talimat anayasaya aykırıdır. Bir müftü siyasallaşarak bir siyasi partinin anayasa değişikliği teklifini anlatamaz” diye konuştu. Soylu’nun sözlerinin “ciddiye alınacak bir yanı olmadığını” söyleyen Bayraktutan, “Uyuşturucu satıcılarıyla fotoğraf veren biri bizi ilgilendirmiyor. Kendini Saray’a hoş gösterip koltuğunu korumaya çalışıyor” dedi.
HUKUKÇULAR "TARAFSIZLIK" İLKESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde polisler “müzik dinletisi” sundu. Törende, Polis Akademisi Bandosu tarafından AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” programı için bestelenen şarkının da okunması tepki çekti.
Hukukçu Doğan Erkan, “Türkiye Yüzyılı programı siyasi bir program. İçinde AKP’nin anayasa değişikliği dahil siyasi plan ve hedefleri var. Şarkısı da siyasi propaganda niteliğinde” dedi ve şunları söyledi:
“Böyle olunca polislere, tek bir partinin siyasi propagandası yaptırılmış oluyor. Oysa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık’ başlıklı 7. maddesinde ‘Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar’ diyor. Bu nedenlerle töreni düzenleyenler, bu marşı çaldıranlar ve sahne alan polisler bakımından açıkça kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma suçu oluşmuştur.”
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