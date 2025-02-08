AKP İstanbul yönetimine Demirören de girdi

Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:26

Güncelleme: 08.02.2025 - 16:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan AKP İstanbul 8. Olağan kongresine tek aday olarak giren eski Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in listesinde bir isim dikkat çekti.

Listede Demirören Holding'in 2018 yılında yaşamını yitiren kurucusu Erdoğan Demirören'in yeğeni Manolya Demirören Tekin de yer aldı.

Erdoğan'ın Demirören'in kardeşi Bilgin Demirören'in kızı olan Manolya Demirören Tekin, daha önce AKP teşkilatlarında görev almıştı.

2013'te iş insanı Deniz Tekin'le evlenen Manolya Demirören, 2010 yılında AKP İl Başkanlığı STK Platform Üyeliği'nin ardından AKP Beykoz Sosyal İşler Birim Başkanlığı, 2014-2019 yılları arasında Beykoz Belediyesi meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

2019-2020 AKP İstanbul İl Kadın Kolları Yerel Yönetimler birim başkanlığını yürüten Demirören, 2021'de de AKP İstanbul İl Kadın Kolları Ekonomi İşler Birim Başkanlığı görevini üstlenmişti.