AKP İstanbul yönetimine Demirören de girdi

Demirören Holding'in 2018 yılında yaşamını yitiren kurucusu Erdoğan Demirören'in yeğeni Manolya Demirören Tekin AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu'na girdi.

AKP İstanbul yönetimine Demirören de girdi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan AKP İstanbul 8. Olağan kongresine tek aday olarak giren eski Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in listesinde bir isim dikkat çekti.

Listede Demirören Holding'in 2018 yılında yaşamını yitiren kurucusu Erdoğan Demirören'in yeğeni Manolya Demirören Tekin de yer aldı.

Erdoğan'ın Demirören'in kardeşi Bilgin Demirören'in kızı olan Manolya Demirören Tekin, daha önce AKP teşkilatlarında görev almıştı.

2013'te iş insanı Deniz Tekin'le evlenen Manolya Demirören, 2010 yılında AKP İl Başkanlığı STK Platform Üyeliği'nin ardından AKP Beykoz Sosyal İşler Birim Başkanlığı, 2014-2019 yılları arasında Beykoz Belediyesi meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

2019-2020 AKP İstanbul İl Kadın Kolları Yerel Yönetimler birim başkanlığını yürüten Demirören, 2021'de de AKP İstanbul İl Kadın Kolları Ekonomi İşler Birim Başkanlığı görevini üstlenmişti.


Etiketler: #Demirören Holding #Manolya Demirören Tekin #Erdoğan Demirören

İlgili Haberler

CHP'li Başarır, Demirören ailesinin borçlarını hatırlattı

CHP'li Başarır, Demirören ailesinin borçlarını hatırlattı
CHP'li Demir'den Bakan Şimşek'e:

CHP'li Demir'den Bakan Şimşek'e: "Demirören Grubu, Ziraat Bankası'na olan borcunun ne kadarını ödemiştir, diğer kamu bankalarına borcu bulunmakta mıdır?"
Demirören’de istifa depremi: ‘Eylem Tok’ ayrıntısı!

Demirören’de istifa depremi: ‘Eylem Tok’ ayrıntısı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler