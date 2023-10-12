AKP istedi: TBMM’de gizli oturum yapılacak
TBMM'de İsrail-Filistin çatışmasının görüşüleceği Genel Kurul'un kapalı yapılmasına karar verildi. Gizli oturum kararının AKP'nin talebi üzerine alındığı öğrenildi.
İsrail-Filistin çatışması dünya gündemindeki sıcaklığını korurken, bugün AKP'den ilginç bir hamle geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'nin isteği üzerine bugün Meclis’teki Genel Kurul kapalı olacak. İsrail-Filistin çatışmasının görüşüleceği oturum gizli yapılacak.
GİZLİ OTURUM NASIL YAPILIR?
– TBMM Genel Kurulu'nda gizli oturum yapılması durumunda oturum tutanağını yeminli stenograflar tutuyor.
– Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapıyor.
– Oturum bitince ilgili tutanak metni bir zarf içerisinde katip üyeler tarafından mumla mühürleniyor ve TBMM gizli evrak arşivine kaldırılıyor.
– Oturumda tüm konuşmalar devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle milletvekilleri konuyla ilgili açıklama yapamıyor.
– Gizli görüşme tutanağı 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor.
– Bu süre bitiminde ise o günkü TBMM yapısında grubu olan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine arşivdeki gizli tutanak, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamayla kamuoyuna açılabiliyor.
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