AKP istedi: TBMM’de gizli oturum yapılacak

TBMM'de İsrail-Filistin çatışmasının görüşüleceği Genel Kurul'un kapalı yapılmasına karar verildi. Gizli oturum kararının AKP'nin talebi üzerine alındığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:42
AKP istedi: TBMM’de gizli oturum yapılacak
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İsrail-Filistin çatışması dünya gündemindeki sıcaklığını korurken, bugün AKP'den ilginç bir hamle geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'nin isteği üzerine bugün Meclis’teki Genel Kurul kapalı olacak. İsrail-Filistin çatışmasının görüşüleceği oturum gizli yapılacak.

GİZLİ OTURUM NASIL YAPILIR?

– TBMM Genel Kurulu'nda gizli oturum yapılması durumunda oturum tutanağını yeminli stenograflar tutuyor.

– Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapıyor.

– Oturum bitince ilgili tutanak metni bir zarf içerisinde katip üyeler tarafından mumla mühürleniyor ve TBMM gizli evrak arşivine kaldırılıyor.

– Oturumda tüm konuşmalar devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle milletvekilleri konuyla ilgili açıklama yapamıyor.

– Gizli görüşme tutanağı 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor.

– Bu süre bitiminde ise o günkü TBMM yapısında grubu olan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine arşivdeki gizli tutanak, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamayla kamuoyuna açılabiliyor.


TBMM TBMM Genel Kurulu

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