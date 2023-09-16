AKP İzmir'e aday arıyor!
AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için arayışlarını sürdürüyor.
İzmir’e gelen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile görüştü. Görüşmenin yerel seçimlere yönelik olduğu iddia edilirken aday olup olmayacağı konusunda görüşünün alındığını öğrenildi.
Ancak bir önceki yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylık teklif edilen Özgener’in sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.
2019 seçimlerinde aday olan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye teklif götürüldüğü ancak Zeybekçi’nin aday olmayı düşünmediğini söylediği iddia edildi.
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