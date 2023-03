Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını gazetemiz yazarı Mustafa Balbay Cumhuriyet TV'de değerlendirdi, 'Erdoğan'ın zorlayacağı belliydi'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 18:03

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 18:21

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 21 Mart günü yaptığı açıklama ile Cumhur İttifakı'na kapıları kapatmıştı. Erbakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Binali Bey'in ziyareti sonrası il başkanlarımız ve MKYK üyelerimizle istişare yapıldı, yüzde 60 oranında teşkilatlarımız aslında ittifaka girmemizi istemedi" demişti. Açıklamadan tam dört gün sonra Yeniden Refah Partisi'nin, Cumhur İttifakı'na katıldığı resmen duyuruldu.

"ERDOĞAN'IN ZORLAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay konuya ilişkin, "Sürpriz değil, gazetecilikte 'Demiştim' demek itici gelir ama her an her şey olabileceğini, Erdoğan'ın aklına bir şeyi koyduğunda, 'Tamam kalsın' demeyip zorlayacağını söylemiştik. Zaten Erbakan da önceki gün katıldığı bir yayında, açık kapı bırakmıştı. Durumun sıcaklığıyla söylüyorum, birinci etken şu: Erbakan'ın 100 bin imzayı toplayamayacağına yönelik bir hava oluştu. Son baktığım rakamlarda yarıya bile ancak gelebilmişti. Diğer etken ise Yeniden Refah Partisi Erdoğan için çok çok önemliydi. Geçmişi anımsayalım, Erdoğan 2015 yılında, Saadet Partisi'ne şu teklifle gitmişti: '20 milletvekili vereyim, partinin anahtarını bana ver' O zaman Karamollaoğlu bunu reddetmişti. Erdoğan sonraki seçimde şansını bir kez daha denedi ama tutmadı. Rahmetli Oğuzhan Asiltürk ölmeden önce Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı ile yakın tutmak için olağanüstü çaba harcamıştı" yorumunda bulundu.

"YENİDEN REFAH'I AKP GÜÇLENDİRMİŞTİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeniden Refah'ı ittifaka davetinin, belli hedefleri olduğunu belirten Balbay, "Bunu söylediğimizde Yeniden Refah Partisi biraz kızıyor ama Yeniden Refah Partisi'nin güçlenmesi AKP'nin de el vermesiyle oldu. Sadece, Saadet Partisi'nin eski binasının, şu an Yeniden Refah Partisi'nde olduğunu anımsatmak yeter. Yapılan bu ittifakta iki hedef olabilir. Birincisi, 'Milli görüşün temsilcisi benim yanımda' demek Erdoğan için önemli. İkincisi ise, 'Millet İttifakı'nın içindeki Saadet Partisi gerçeği yansıtmıyor' demek" ifadelerini kullandı.

"AKP HÜDA PAR'A BENZİYORSA..."

Yeniden Refah'ın hızlı karar değişimini, Akşener'in Millet İttifakı'na yönelik 3 Mart günü koyduğu tavıra benzeten Balbay, "Akşener nasıl 3 Mart'ta bir tavır koyup 6 Mart'ta farklı bir zemine geldiyse Erbakan'ın da dört gün önce söylediği ile bugün söylediğinin farklı olması, siyasetin zorlandığını gösteriyor. Siyasetin kurallarının zorlandığını görüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın sözlerini anımsatan Balbay, "HÜDA PAR'ın da AKP listelerinden seçime gireceği konuşuluyor. Biliyorsunuz Erdoğan, Millet İttifakı için 'Altı birbirine benzemez' demişti. Eğer AKP, HÜDA PAR'a benziyorsa hakikaten söyleyeceğimiz bir şey yok. HÜDA PAR, her türlü ortak paydalara karşı siyaset üretmekte" şeklinde konuştu.