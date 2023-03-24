Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na mı katıldı?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 19:02

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 19:02

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Seçime günler kala, Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100.000 imzayı tamamlamaya çalışan Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi, siyasi yön değiştirdi. İşte ayrıntılar...

YENİDEN REFAH PARTİSİ CUMHUR İTTIFAKI'NA MI KATILDI?



Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az kala, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Partimizin prensipleri üzerinde kendileriyle uzlaşmaya vardık. YRP olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık” dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı’na katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anlatan Erbakan, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik. Partimizin başından beri talep ettiği prensiplerimiz üzerinde kendileriyle uzlaşmaya vardık” dedi.