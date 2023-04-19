AKP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 AKP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:11

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:11

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Karabük milletvekili adayları kim? AKP Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Karabük milletvekili adayları tam listesi...

AKP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CEM ŞAHİN

DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ

HÜSEYİN GÜNDOĞDU