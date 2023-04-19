AKP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:44

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:44

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Uşak milletvekili adayları kim? AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi...

AKP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL GÜNEŞ

FAHRETTİN TUĞRUL

HİLAL SABANCI