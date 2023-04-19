AKP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Uşak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Uşak milletvekili adayları kim? AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Uşak milletvekili adayları kim? AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi...
AKP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMAİL GÜNEŞ
FAHRETTİN TUĞRUL
HİLAL SABANCI
Resmi İlanlar
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