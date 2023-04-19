AKP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 AKP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Zonguldak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Zonguldak milletvekili adayları kim? AKP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:49
AKP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 AKP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Zonguldak milletvekili adayları kim? AKP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...

AKP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUAMMER AVCI

SAFFET BOZKURT

AHMET ÇOLAKOĞLU

NEJDET TISKAOĞLU

DİLEK KAYA


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