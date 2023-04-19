AKP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 AKP Isparta milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Isparta milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Isparta milletvekili adayları kim? AKP Isparta milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:49
AKP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 AKP Isparta milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Isparta milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Isparta milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Isparta milletvekili adayları kim? AKP Isparta milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Isparta milletvekili adayları tam listesi...

AKP ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

OSMAN ZABUN

YAKUP KÜTÜK

NESRİN SEMİZ


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