AKP Kilis milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kilis milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kilis milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kilis milletvekili adayları kim? AKP Kilis milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:15
AKP Kilis milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kilis milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kilis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kilis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kilis milletvekili adayları kim? AKP Kilis milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kilis milletvekili adayları tam listesi...

AKP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET SALİH DAL

FAZIL ARISOY


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