AKP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Yalova milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Yalova milletvekili adayları kim? AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Yalova milletvekili adayları kim? AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi...
AKP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
MELİHA AKYOL
ERHAN DEDE
Resmi İlanlar
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