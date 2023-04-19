AKP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Yalova milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Yalova milletvekili adayları kim? AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:08
AKP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Yalova milletvekili adayları kim? AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi...

AKP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

MELİHA AKYOL

ERHAN DEDE


AKP akp milletvekili adayları AKP milletvekilleri Yalova

İlgili Haberler

AKP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

AKP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 AKP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!
AKP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 AKP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

AKP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 AKP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!
AKP Batman milletvekili adayları kim? 2023 AKP Batman milletvekili adayları tam listesi!

AKP Batman milletvekili adayları kim? 2023 AKP Batman milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler