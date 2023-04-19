AKP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:08

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:08

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Yalova milletvekili adayları kim? AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Yalova milletvekili adayları tam listesi...

AKP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

MELİHA AKYOL

ERHAN DEDE