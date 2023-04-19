AKP Manisa milletvekili adayları kim? 2023 AKP Manisa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Manisa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Manisa milletvekili adayları kim? AKP Manisa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Manisa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Manisa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Manisa milletvekili adayları kim? AKP Manisa milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Manisa milletvekili adayları tam listesi...
AKP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BÜLENT TÜFENKCİ
İHSAN KOCA
İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK
ABDURRAHMAN BABACAN
VAHİT ATALAN
RAMAZAN ÖZCAN
Resmi İlanlar
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