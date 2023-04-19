AKP Manisa milletvekili adayları kim? 2023 AKP Manisa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:13

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:13

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Manisa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Manisa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Manisa milletvekili adayları kim? AKP Manisa milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Manisa milletvekili adayları tam listesi...

AKP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BÜLENT TÜFENKCİ

İHSAN KOCA

İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK

ABDURRAHMAN BABACAN

VAHİT ATALAN

RAMAZAN ÖZCAN