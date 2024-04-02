Didem Soydan'dan Murat Kurum açıklaması: 'Asıl teşekkür sana...'
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan'dan İstanbul'da aday olan ve seçimi kaybeden Murat Kurum'a 'teşekkür mesajı' geldi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan'dan Murat Kurum paylaşımı geldi.
31 Mart mahalli idareler seçiminde kaybeden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a 'teşekkür eden' Didem Soydan Murat Kurum'un fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
"Asıl teşekkür sana ve sen için hemfikir olanlara. Yani bu kadar mı karşı tarafa hizmet edersin ey yüce insan. Gönlümde apayrı bir yerde olacaksın ayrıca senin bıyığın gerçekten sağ olsun."
Murat Kurum seçim sonrasında "Tercihini hangi partiden yaparsa yapsın sandığa giden her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanan bizimle beraber yol yürüyen dava arkadaşlığı yaptığımız tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" demişti.
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