Eski AKP’li vekilden Erdoğan ve genel merkeze ihbar: 'Çamlıca’da iki villayı gasp eden kim?'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:15

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:32

Önceki dönem AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, "çok iyi dereceli bir siyasi bir makamda" diye tarif ettiği AKP'li bir siyasetçinin İstanbul Çamlıca'da iki tane villayı parasını ödemeden tapusunu üzerine geçirdiğini iddia etti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Denizolgun, bu durumu sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u da etiketleyip “AK Parti Grup Başkanlığı ve Genel Merkez’e ihbarımdır” diyerek paylaştı

Denizolgun, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Çamlıca’daki bir inşaat firmasından; 1 tane değil, 2 tane villayı hem de parasını hiç ödemeden, gasp eden, üzerine ilkten tapusuyla geçiren siyasi makam sahibi kim? Hem de bu olayı; hiçbir siyasi büyüğümüz bilmeden; gizli gizli yapan, ama kendisi de çok iyi dereceli bir makamı işgal eden siyasi aktör kim? Büyük devletimize, AK Parti grup başkanlığımıza ve AK Parti Genel Merkezime ihbarımdır.”