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AKP'li Çamlı'dan şaşırtan 'Trump' tepkisi: 'Derin bir mahcubiyet duyuyor ve utanıyorum'

AKP'li Çamlı'dan şaşırtan 'Trump' tepkisi: 'Derin bir mahcubiyet duyuyor ve utanıyorum'

8.07.2026 10:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Çamlı'dan şaşırtan 'Trump' tepkisi: 'Derin bir mahcubiyet duyuyor ve utanıyorum'

AKP eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, televizyon kanallarının ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO toplantısı için Türkiye'ye gelişini anbean aktarmasına ilişkin "TV kanalları adına derin bir mahcubiyet duyuyor ve utanıyorum" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılmak için Türkiye'ye gelişi sırasında iktidara yakın televizyon kanallarının yaptığı "habercilik" üzerinw AKP eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan ilginç bir tepki geldi. 

Trump’ın uçağının Ankara'ya inişine kalan sürenin dakika dakika aktarılmasını ve radar görüntülerinin heyecanla yayınlanmasını eleştiren Çamlı, televizyon kanallarının yayıncılık anlayışına tepki gösterdi. 

Çamlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’daki NATO toplantısına katılacak ABD Başkanı Trump’un, işte şurda, burda, inmesine şu kadar dakika kaldı felan diye ve hatta uçağının radar görünütüsündeki hareketini heyecanla veren TV kanalları adına, derin bir mahcubiyet duyuyor ve utanıyorum..!”

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İlgili Konular: #Donald Trump #Ahmet Hamdi Çamlı

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