AKP'li Çamlı'dan şaşırtan 'Trump' tepkisi: 'Derin bir mahcubiyet duyuyor ve utanıyorum'

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılmak için Türkiye'ye gelişi sırasında iktidara yakın televizyon kanallarının yaptığı "habercilik" üzerinw AKP eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan ilginç bir tepki geldi.

Trump’ın uçağının Ankara'ya inişine kalan sürenin dakika dakika aktarılmasını ve radar görüntülerinin heyecanla yayınlanmasını eleştiren Çamlı, televizyon kanallarının yayıncılık anlayışına tepki gösterdi.

Çamlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’daki NATO toplantısına katılacak ABD Başkanı Trump’un, işte şurda, burda, inmesine şu kadar dakika kaldı felan diye ve hatta uçağının radar görünütüsündeki hareketini heyecanla veren TV kanalları adına, derin bir mahcubiyet duyuyor ve utanıyorum..!”