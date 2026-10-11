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AKP'li gençlik kolları başkanı görevden alındı

AKP'li gençlik kolları başkanı görevden alındı

11.10.2026 17:44:00
Güncellenme:
İHA
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AKP'li gençlik kolları başkanı görevden alındı

AKP Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin görevden alındı. AKP Kırşehir İl Başkanlığı, görev değişikliğinin genel merkezin takdir ve tasarrufları doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıklayarak Metin’e çalışmaları ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

AKP Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin görevden alındı.

'GENEL MERKEZİN TAKDİRİ'

AKP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Gençlik Kolları Başkanlığında genel merkezin takdir ve tasarrufları doğrultusunda bayrak değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, görev değişikliğine rağmen partiye bağlılığın, birlik ve beraberliğin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik inancın devam edeceği ifade edilerek, Ahmet Sefa Metin'e bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

Açıklamada, görevi devralacak kişiye de başarı dileğinde bulunuldu.

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İlgili Konular: #AKP #Kırşehir #AKP Gençlik Kolları

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