AKP'li Kürşad Zorlu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz ama yetmez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Zorlu; Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve mahalli idareler genel seçimlerinin önemli dönüm noktası olacağını belirtti. Zorlu, "2028'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ama yetmez; biraz daha çıtamızı büyüteceğiz. İnanıyorum ki birlik olursak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de Çankaya'yı da bu sefer AK Parti’yle onurlandıracağız. Çünkü yerelde hizmetleri görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Çankaya'ya özel önem verdiğini söyleyen Zorlu, "Bizimle rekabet edenlerin gündemiyle değil, kendi hedeflerimizle hareket eden bir siyasi partiyiz. Onun için bu hedefi koyuyorum. Hedefimiz 2029 Çankaya yerel seçimleridir" dedi.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimlerin 7 Mayıs yerine 16 Nisan 2028’de yapılması halinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini savunmuştu.

Uçum, bunun “erken seçim” değil, seçimin kısa süre öne alınması olduğunu ifade etmişti.