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AKP'li Şamil Tayyar: CHP 40 parçaya bölünsün, sen ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi kazanamazsın

AKP'li Şamil Tayyar: CHP 40 parçaya bölünsün, sen ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi kazanamazsın

6.06.2026 13:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Şamil Tayyar: CHP 40 parçaya bölünsün, sen ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi kazanamazsın

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, iktidara yönelik yaptığı eleştiride, "CHP 40 parçaya bölünsün, 40 ayrı parti kurulsun, her birinin başına birisi gelsin genel başkan olsun; sen bu ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi vallahi kazanamazsın, billahi kazanamazsın" ifadelerini kullandı.
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AKP eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in CHP'den istifa etmesi üzerine partisine yüklendi.

Bilecen'in AKP'ye geçeceğine yönelik gündem olduğunu söyleyen Tayyar, "Yani biz burada günlerce yolsuzluk programı yapıyoruz, vesaire yapıyoruz. Sen sonra operasyon yapılacağı beklenen bir ismi AK Parti'ye alacaksın ve operasyon olmayacak. E kusura bakmayın kardeşim, topluma izah edemezsiniz yani" ifadelerini kullandı.

Tayyar bu mesajının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olduğunu söyledi. "Hani aradakilerin oyununu bozmak için söylüyorum. Kimse kusura bakmasın" dedi.

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"ÇOK AÇIK VE NET"

TGRT Haber'de konuşan Tayyar sözlerinin devamında CHP lideri Özgür Özel'in Tokat mitingindeki kalabalığa değindi. Özel'in tabanını konsolide ettiğini söyleyen Tayyar, "Şu anda toplumun öncelikli gündemi, birinci sırada ekonomi var kardeşim" şeklinde konuştu.

Tayyar son olarak partisine şu uyarıda bulundu:

"CHP 40 parçaya bölünsün. Açık ve net söylüyorum: CHP 40 parçaya bölünsün, 40 ayrı parti kurulsun, her birinin başına birisi gelsin genel başkan olsun; sen bu ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi vallahi kazanamazsın, billahi kazanamazsın. Çok açık ve net yani.

Krizler kendi çözümünü üretir. Hiç ummadığın birini 2019'da Ekrem İmamoğlu gibi birini bulur ve getirir cumhurbaşkanı yapar. Onun için bak, bu milletin ferasetinden asla şüphe etmeyin ve dalga da geçmeyin. Yani ciddiye almamazlık yapmayın. Ya bu millete inanın ve güvenin. 

Bu millet bizi 2002'den bu yana iktidarda tutuyor. 24 yıldır iktidarda tutuyor. 24 yıl iktidarda tutan akıl, eğer o akılla dalga geçtiğinizde sizi aşağı da indirir. Kimse kusura bakmasın, bu milletin oyu kimsenin cebinde garanti değil. Çantada keklik değil. Öyle bakmasınlar yani. Millete şaka olmaz. Şaka yapmak isteyenlerin başına ne geldiklerini biz geçmişte gördük."

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan #şamil tayyar

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