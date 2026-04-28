Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP’li Tayyar’dan Ali Erbaş’a gönderme: ‘Hazreti Ali’nin ilmine atıf yapıp cin Ali gibi yaşamak…’

28.04.2026 23:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP’li Şamil Tayyar, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirdiği bir paylaşım yaptı. Tayyar “Hazreti Ömer adaletinden söz edip turist Ömer gibi, Hazreti Ali’nin ilmine atıf yapıp cin Ali gibi yaşamak, öğrenci tercihlerini negatif etkilemiş olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevini 2025 yılında devretmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti ve “Okullarda Kur’an-ı Kerim ve siyer derslerini tercih oranı yüzde 4’lere düştü. Bu dersler müfredata ilk girdiği yıllarda tercih oranı yüzde 30’du” ifadelerini kullandı. 

ERBAŞ’A GÖNDERME

AKP’li Şamil Tayyar ise din dersleri tercih oranındaki düşüş için Erbaş’a gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tayyar şunları yazdı: 

“Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş, şöyle demiş:

“Okullarda Kuranı Kerim ve siyer derslerini tercih oranı yüzde 4’lere düştü. Bu dersler müfredata ilk girdiği yıllarda tercih oranı yüzde 30’du.”

Oysa bizim çok önemli bir projemizdi.

Ne oldu da öğrenciler dinden uzaklaşmaya başladılar.

Bu konuda herkesin bir sözü vardır, uzmanlar her yönüyle değerlendirecektir.

Meseleye kafa yoranlara benim de araştırmaya esas şu önerim olsun:

Hazreti Ömer adaletinden söz edip turist Ömer gibi, Hazreti Ali’nin ilmine atıf yapıp cin Ali gibi yaşamak, öğrenci tercihlerini negatif etkilemiş olabilir mi?”

İlgili Konular: #Ali Erbaş #şamil tayyar

Adrese teslim kadro ilanı: Ali Erbaş akademisyen oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Erbaş’ın, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde profesör kadrosuna atandığı öğrenildi.
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın Show TV'deki işine son verildi "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, işine son verildiğini açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım. Fakat çok şaşkın ve kırgınım" dedi.
Ali Erbaş'ın kızından skandal ifadeler... Eleştirenleri hedef aldı, 'Ulan' diye seslendi! Eski Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu, Ramazan ayında bazı okulların zillerinin ilahi olmasını eleştirenlere yönelik sert ifadeler kullandı. Likoğlu "Arkadaş siz ne akıllanmaz ne uslanmaz insanlarsınız. Şundan rahatsız olduğunuzu açık etmekten utanmıyorsunuz hadi onu kabullendim. Ulan bir tane cümleniz yok lan çocukların hav havlaması veya cinsel içerikli şarkılar söylemesi ile ilgili! Kifayetsizler" dedi.