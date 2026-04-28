AKP’li Tayyar’dan Ali Erbaş’a gönderme: ‘Hazreti Ali’nin ilmine atıf yapıp cin Ali gibi yaşamak…’

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevini 2025 yılında devretmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti ve “Okullarda Kur’an-ı Kerim ve siyer derslerini tercih oranı yüzde 4’lere düştü. Bu dersler müfredata ilk girdiği yıllarda tercih oranı yüzde 30’du” ifadelerini kullandı.

ERBAŞ’A GÖNDERME

AKP’li Şamil Tayyar ise din dersleri tercih oranındaki düşüş için Erbaş’a gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tayyar şunları yazdı:

“Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş, şöyle demiş:

“Okullarda Kuranı Kerim ve siyer derslerini tercih oranı yüzde 4’lere düştü. Bu dersler müfredata ilk girdiği yıllarda tercih oranı yüzde 30’du.”

Oysa bizim çok önemli bir projemizdi.

Ne oldu da öğrenciler dinden uzaklaşmaya başladılar.

Bu konuda herkesin bir sözü vardır, uzmanlar her yönüyle değerlendirecektir.

Meseleye kafa yoranlara benim de araştırmaya esas şu önerim olsun:

Hazreti Ömer adaletinden söz edip turist Ömer gibi, Hazreti Ali’nin ilmine atıf yapıp cin Ali gibi yaşamak, öğrenci tercihlerini negatif etkilemiş olabilir mi?”