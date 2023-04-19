AKP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Hatay milletvekili adayları kim? AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Hatay milletvekili adayları kim? AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi...
AKP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADEM YEŞİLDAL
ABDULKADİR ÖZEL
HÜSEYİN YAYMAN
KEMAL KARAHAN
ZEHRA EREN
CENGİZ YILDIZ
FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ
AHMET ALPER SOYLU
MEHMET HAKAN YILMAZ
HALİL ERSEN DOĞAN
NECMİDDİN ÇİTO
Resmi İlanlar
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