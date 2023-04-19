AKP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Hatay milletvekili adayları kim? AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:47
AKP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Hatay milletvekili adayları kim? AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Hatay milletvekili adayları tam listesi...

AKP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM YEŞİLDAL

ABDULKADİR ÖZEL

HÜSEYİN YAYMAN

KEMAL KARAHAN

ZEHRA EREN

CENGİZ YILDIZ

FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ

AHMET ALPER SOYLU

MEHMET HAKAN YILMAZ

HALİL ERSEN DOĞAN

NECMİDDİN ÇİTO


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