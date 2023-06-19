AKP MKYK Erdoğan başkanlığında toplandı
AKP MKYK toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Meclis çalışmalarının gözden geçirileceği toplantıda ekonomik gelişmeler de ele alınacak.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı saat 15.00 civarında başladı.
Seçimlerin ardından ilk kez yapılacak toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta alınan seçim sonuçları değerlendirilecek, kongre ve yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Bu kapsamda, Seçim İşleri ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum yapması bekleniyor.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Meclis çalışmalarının da gözden geçirileceği toplantıda, bir diğer gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.
Ayrıca ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.
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